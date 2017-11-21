Нурсултан Назарбаев поблагодарил руководство «Шеврон» за совместную работу

Глава Казахстана встретился с представителями компании «Шеврон», сообщает пресс-служба Акорды.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана с компанией «Шеврон» в нефтегазовой сфере.

В ходе переговоров президент отметил эффективность совместной реализации проектов в отрасли и выразил благодарность Джону Уотсону за вклад в эту работу.

«У Казахстана с компанией «Шеврон» особые отношения. Мы сотрудничаем с вами более четверти века. Я хочу лично поблагодарить Вас за совместную работу. Мы выстроили с вами взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Джон Уотсон в свою очередь выразил признательность президенту за возможность обсудить вопросы сотрудничества Казахстана и компании «Шеврон», а также обменяться мнениями относительно перспективы их дальнейшего развития.

Кроме того, Джон Уотсон представил главе государства Майкла Вирта, который займет должность главного исполнительного директора компании в феврале 2018 года.

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