Валюта нал
USD 334.30 334.48
RUB 5.66 5.70
EUR 386.50 387.31
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нурсултан Назарбаев поблагодарил руководство «Шеврон» за совместную работу

21.11.2017 14:45   985   0

Глава Казахстана встретился с представителями компании «Шеврон», сообщает пресс-служба Акорды.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана с компанией «Шеврон» в нефтегазовой сфере.

В ходе переговоров президент отметил эффективность совместной реализации проектов в отрасли и выразил благодарность Джону Уотсону за вклад в эту работу.

«У Казахстана с компанией «Шеврон» особые отношения. Мы сотрудничаем с вами более четверти века. Я хочу лично поблагодарить Вас за совместную работу. Мы выстроили с вами взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Джон Уотсон в свою очередь выразил признательность президенту за возможность обсудить вопросы сотрудничества Казахстана и компании «Шеврон», а также обменяться мнениями относительно перспективы их дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев: Важно формировать в обществе нетерпимость к коррупции ...
Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, с...

Кроме того, Джон Уотсон представил главе государства Майкла Вирта, который займет должность главного исполнительного директора компании в феврале 2018 года.

Штайнмайер: «Германия переживает наихудший политический кризис за 68 лет»

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Тема криптовалют сегодня становится все более популярной в мире и в Казахстане, в частности. Этот рынок пока никак не регулируется. А что Вы думаете о криптовалютах?
  • Криптовалюты – это пузырь, который рано или поздно лопнет

  • Криптовалюты – это финансовая пирамида, которая также когда-нибудь рухнет

  • Криптовалюты – это новый вид валюты, у которой большое будущее

  • Криптовалюты – это новый эффективный инструмент для инвестиций

  • Криптовалюты – это пузырь, который рано или поздно лопнет
    12

  • Криптовалюты – это финансовая пирамида, которая также когда-нибудь рухнет
    8

  • Криптовалюты – это новый вид валюты, у которой большое будущее
    7

  • Криптовалюты – это новый эффективный инструмент для инвестиций
    0

Цифра дня
447
тысяч тенге
в среднем должен банкам каждый работающий казахстанец
Цитата дня
Много обсуждается, что банки аффилированные, что за каждым банком стоят люди, и за Halyk bank тоже. Но думаю, что очень важна процедура управления. Мы все работаем в одинаковых законодательных условиях, в одной макроэкономической среде. Но почему кто-то позволяет себе злоупотреблять законодательством, а кто-то нет? Вопрос, в первую очередь, к акционерам и к тому, как они выстраивают корпоративное управление. Когда в управление приходят ни дня не работавшие в банке люди и начинают принимать очень рискованные решения, потом возникает много вопросов
Умут Шаяхметова
председатель правления Halyk Bank
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное