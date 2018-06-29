Нурсултан Назарбаев подписал новый конституционный закон

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал два новых закона. Проект конституционного закона направлен на совершенствование законодательства о выборах, путем внедрения новых институтов, устранение правовых пробелов и коллизий, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщается, целью разработки законопроекта является дальнейшее обеспечение сохранения фундаментальных выборных принципов.

«Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на совершенствование выборного законодательства», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее конституционный Совет РК, рассмотрев обращение президента РК на предмет соответствия Конституции Республики законов «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции Республики

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Кроме того, Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов», направленный на приведение законодательства в соответствие с Конституционным законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

В настоящее время текст закона публикуется в печати.

Фото: Munaily-astana.kz