Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о праздновании 20-летия Астаны

Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение «О праздновании 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны», передает пресс-служба Акорды.

Согласно распоряжению главы государства, будет образована комиссия по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны.

Также в тексте документа поручено утвердить концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны «ЕЛ ЖҮРЕГІ - АСТАНА». Правительству РК совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Казахстана, обеспечить своевременное финансирование мероприятий.

Справка

Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «город мира». С 2000 года главный город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

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