Нурсултан Назарбаев подписал закон, упрощающий уголовный процесс

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

Закон принят в порядке законодательной инициативы президента Казахстана и предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на:

- усиление защиты прав граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;

- повышение состязательности в уголовном процессе, в том числе за счет расширения прав адвокатов;

- расширение судебного контроля на досудебной стадии;

- четкое распределение процессуальных полномочий;

- упрощение и экономичность уголовного процесса.

Текст Закона публикуется в печати.