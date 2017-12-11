Нурсултан Назарбаев подписал закон, упрощающий уголовный процесс

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».
Закон принят в порядке законодательной инициативы президента Казахстана и предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на:
- усиление защиты прав граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;
- повышение состязательности в уголовном процессе, в том числе за счет расширения прав адвокатов;
- расширение судебного контроля на досудебной стадии;
- четкое распределение процессуальных полномочий;
- упрощение и экономичность уголовного процесса.
Текст Закона публикуется в печати.