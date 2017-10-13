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Нурсултан Назарбаев подвел итоги переговоров в Сочи

13.10.2017 10:36   563   0

Выступая перед журналистами, глава государства подвел итоги проведенных переговоров в рамках заседания глав государств СНГ и ВЕЭС.

- Было намечено много планов дальнейших работ. Определили  перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере, - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.

Кроме этого, глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики.  

- За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка пяти миллиардов долларов. При этом важно отметить, что около 90 процентов  вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 1,5 миллиарда долларов. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов, - сказал президент Казахстана.

Президент РК встретился с представителями деловых кругов Германии...
Сегодня в Сочи Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия совместно с президентом России Вла...

Президент РК встретился с представителями деловых кругов Германии

Также президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным. 

- Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.

ФОТО: Акорда

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составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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