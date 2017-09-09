Валюта нал
USD 335.80 336.00
RUB 5.87 5.91
EUR 403.53 404.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.29
+0.000%
EUR/KZT
403.12
+0.000%
RUB/KZT
5.86
+0.000%
EUR/USD
403.12
+0.000%
EUR/CHF
403.12
+0.000%
EUR/JPY
403.12
+0.000%
GBP/USD
439.66
+0.000%
USD/CHF
334.29
+0.000%
USD/JPY
334.29
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.29 403.12 5.86
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
53.75
-0.014%
Нефть WTI
47.56
-0.032%
Золото
1351
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.75 47.56 1351
-0.014% -0.032% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нурсултан Назарбаев получил золотую медаль за проведение ЭКСПО

09.09.2017 19:52   634   0

МБВ наградило медалями организации, людей и павильоны стран-участниц за усилия, которые они внесли в реализацию ЭКСПО-2017.

Глава Казахстана удостоился первой «золотой медали» в знак признания его личного участия в проведении Выставки ЭКСПО-2017 и успеха, которого она достигла, передает Zakon.kz.

Международным Участникам ЭКСПО-2017 присудили вторую «золотую медаль» за организованное выполнение задач, за дух сотрудничества и поддержку успешного проведения данного мероприятия.

Первую «медаль чести МБВ» присудили Ахметжану Есимову в лице АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» за непрерывную помощь и поддержку всем участникам Выставки, неустанную самоотверженность всех сотрудников компании и демонстрацию высокого уровня профессионализма.

В Астану прибыли президенты Азербайджана и Пакистана ...
В Астану прибыли главы Азербайджана и Пакистана. Как сообщает МИА «Казинформ», в  аэропорту Нурсултан Назарбаев главу Азербай...

Вторая «медаль чести» присуждена городу Астана за выдающуюся способность интегрировать Выставку ЭКСПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города.

Первый сертификат МБВ присудили волонтерам ЭКСПО-2017, которые заняли особое место на Выставке, являясь опорой мероприятия и воплощая в жизнь дух солидарности и сотрудничества. Второй сертификат МБВ присуждается службам по связям с общественностью, сообщавшим всему миру о ценностях и посыле Выставки в Астане.

В Астану прибыли президенты Азербайджана и Пакистана

Международное жюри из 9 экспертов выбрали победителей среди павильонов стран-участниц на ЭКСПО 2017. Награды присуждались по двум номинациям: выставочный дизайн и раскрытие темы Выставки.

Материалы по теме

В Астану прибыли президенты Азербайджана и Пакистана

В Казахстане повысят статус социальных работников

Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан

В Алматы 4 млрд тенге выделили на поддержку инвалидов

В Казахстане предлагают создать независимый орган по «зеленой» энергетике

Среди совместных павильонов в категории Дизайн Выставки бронзу присудили Плазе Латинской Америки, серебро – Плазе тихого океана и золото – Плазе Карибского сообщества. В категории раскрытие темы Выставки бронза присуждена Украине, серебро – Республике Гана и золото – Республике Таджикистан.

Среди павильонов с площадью меньше 400кв м. в категории Дизайн Выставки бронзовую награду присудили Латвии, серебряную – Республике Словакия, а золото взяла Республика Польша. Раскрыть тематику лучше всего получилось у Финляндии. Серебро присудили Сингапуру и бронзу Республике Чехия.

В номинации выставочный дизайн бронзу присудили Княжеству Монако, серебро – Азербайджану и золото – Катару. За глубокое раскрытие темы ЭКСПО-2017 золото присудили Швейцарской Конфедерации, серебро – Венгрии и бронзу – Индии.

Среди участников павильонов с площадью свыше 700кв м в номинации дизайн Выставки бронзой наградили Республику Корея, серебром – Великобританию, золотом – Российскую Федерацию. В категории раскрытия тематики бронзу присудили Франции, серебро – Китайской Народной Республике и золото – Федеративной Республике Германия.

В Казахстане повысят статус социальных работников

Вместе с тем, Премия МБВ «Космос» ЭКСПО-2017 была присуждена Национальному университету Лесото. Отметим, что совместно присужденный Международным Бюро Выставок, Фондом «ЭКСПО-90» и Астана ЭКСПО-2017, премия МБВ «Космос» в этом году была открыта для некоммерческих проектов гражданских и групповых инициатив, работающих в области темы выставки ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего».

Церемония награждения вошла в традицию с первой Всемирной Выставки, прошедшей в Лондоне в 1851 году. Целью награждения является вдохновение Участников на продолжение реализации проектов на тему Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего», а также на продвижение в мире уникальных идей, связанных с данным направлением.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    115

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    200

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    73

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    12

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    35

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Страны не относящиеся к ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, в первую очередь, Мексика, более чем на 90% выполняют свои обязательства по соглашению с ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не входящие в ОПЕК. В первую очередь, это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения
Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное