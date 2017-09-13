Нурсултан Назарбаев поручил доработать программу "Цифровой Казахстан"

В Астане прошло республиканское совещание по вопросам цифровизации. В ходе совещания главе государства представили проект государственной программы "Цифровой Казахстан", однако Нурсултан Назарбаев отправил документ на доработку, пишет Today.kz.

"Я знаю, что в России господин Кудрин сейчас занимается этими вопросами, заявил, что цифровизация России в 2024 году может дать 5-7 триллионов рублей роста ВВП. Для этого они собираются вложить 1,5 триллиона рублей. Значит кратность отдачи 3-4. Это не рост, конечно, но больше единицы. А сколько собираются выручить наши разработчики программы? Мы ничего не услышали. Потратим к 2021 году 251 миллиард тенге по проекту. А какая отдача? Цифры нет. Если так будем работать, то это на ветер деньги или для воровства. Поэтому давайте уточним наши цели", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам президента РК, нужно помнить, что цифровизация – это не цель, а средство достижения экономического роста.

"Если наши разработчики и наши советники толком не планируют эффект, значит, они по каким-то соображениям, надо считать, хотят затормозить, остановить наше развитие. Я не говорю, что это так, но так может быть", - добавил глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть возможность создания специальной комиссии с Россией и Белоруссией по цифровизации.

"Мы состоим в Евразийском экономическом союзе. Я предлагаю, чтобы Россия, Казахстан и Белоруссия совместно создали комиссию и совместную программу осуществления (программы цифровизации – Прим. автора). Я не хочу обижать других членов ЕАЭС, но мы должны, в первую очередь, создать совместную комиссию по цифрофизации и продвигать это. Есть разный опыт, мы можем им поделиться, специалисты есть. Нужно создать специальную комиссию при президенте. Рабочим органом будет премьер-министр и его офис", - сказал Н. Назарбаев.

В связи с этим Назарбаев поручил доработать программу, дав срок до конца 2017 года.

"Доработать эту программу с учетом замечаний, конкретизировать ее и начинать действовать. До конца года вам время. С 1 января следующего года я лично буду контролировать каждый месяц, куда мы идем", - подытожил президент РК.