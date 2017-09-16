Нурсултан Назарбаев посетил промышленную выставку в Ташкенте

Сегодня в рамках государственного визита в Ташкент Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиеевым посетил промышленную выставку «Узбекистан – Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомился с продукцией казахстанских производителей.

«На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50 крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT», - сообщает пресс-служба Акорды.

Основная цель выставки – помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.

Кроме того, глава Казахстана принял участие в церемонии возложения корзины цветов к памятнику Исламу Каримову.

Как сообщается, монумент первому Президенту Узбекистана установлен в Ташкенте перед резиденцией «Аксарай» и был открыт 31 августа 2017 года.

А также главы двух государств посетили архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би», который является одной из знаковых достопримечательностей города Ташкента.

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В мавзолее покоится прах знаменитого исторического деятеля казахов Толе би. Этот архитектурный памятник считается самым древним на территории современного Ташкента. Мавзолей был построен в первой половине XV столетия.

В завершение посещения Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев провели брифинг для СМИ, в ходе которого главы государств заявили о начале нового этапа взаимоотношений между братскими странами.