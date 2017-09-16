Нурсултан Назарбаев посетил Узбекистан с официальным визитом

Президент Казахстана прибыл в Ташкент. В аэропорту столицы Нурсултана Назарбаева лично встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает официальный сайт Президента РК.
В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.
Нурсултан Назарбаев совместно с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым возложили цветы к монументу «Независимости и гуманизма», являющимся общенациональным символом народа Узбекистана. Архитектурный комплекс на Площади Независимости включает в себя бронзовый глобус с картой Узбекистана и скульптуру матери с ребенком на руках. Автором композиции является известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов.