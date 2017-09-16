Нурсултан Назарбаев посетил Узбекистан с официальным визитом

11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?

Цитата дня

«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»

Нурсултан Назарбаев

Президент Республики Казахстан