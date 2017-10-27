Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

В понедельник 30 октября 2017 года состоится рабочий визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.
В ходе визита планируется участие президента Казахстана в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.