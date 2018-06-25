Нурсултан Назарбаев поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поздравления в связи с избранием на пост президента Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Акорда.

«Результаты выборов продемонстрировали высокую оценку турецкого народа Вашей деятельности на посту руководителя страны и искреннюю поддержку проводимых Вами политических и экономических реформ, а также обозначенных стратегических направлений развития.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Турцией, основанные на взаимном уважении и братстве, будут служить на благо двух народов, и в будущем наше стратегическое партнерство поднимется на качественно новый уровень», - говорится в телеграмме.

В завершение президент Казахстана пожелал Реджепу Эрдогану здоровья и успехов на ответственном посту, а всему братскому турецкому народу – благополучия и процветания.

Фото: Reuters