Нурсултан Назарбаев предложил создать исламский аналог "Большой двадцатки"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане предложил его участникам создать исламский аналог международного сообщества G-20 – организацию ОИС-15.

По мнению казахстанского лидера, такое неформальное объединение ведущих стран мусульманского мира из 15 ведущих государств могло бы способствовать экономическому и технологическому развитию всей мусульманской уммы.

"Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий очень важно для нас", - подчеркнул он.

По мнению главы РК, в финансирование науки и инноваций органично вписывается система исламского финансирования, основанная на извлечении прибыли путем участия в финансируемых проектах. В связи с этим президент Казахстана напомнил, что Астана ведет работу по созданию в столице республики международного финансового центра, который мог бы продвигать эту работу.

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"Есть огромный потенциал (в финансировании науки и технологий – прим. авт.) у Исламского банка развития", - добавил Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что странам исламского мира надо развивать "зеленые" технологии. "В этом направлении есть возможности у Центра "зеленых" технологий и инвестиции, который будет создан за три месяца на базе ЭКСПО-2017. Мы должны развивать аграрную науку, внедрять новые технологий, продовольственную безопасность", - продолжил казахстанский лидер.

При работе в этих направлениях исламский мир способен найти точки соприкосновения с Западом – и плодотворно сотрудничать с ведущими западными державами.

"По-моему, надо отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию, - заявил Нурсултан Назарбаев. - Мы готовы делиться с казахстанским опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития: как вы знаете, в нашей стране живут очень много этнических групп и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий, там встречаются представители разных конфессии. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году", - обратился он к участникам саммита.

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По его мнению, такое сближение также позволит развиваться всему исламскому миру. "Мы должны развивать отношения между исламской и представителями других религии, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом", - заключил Нурсултан Назарбаев.

Его идея о сотрудничестве стран ОИС в сфере науки и развития технологий была поддержана президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "В период, когда мусульмане направляли мировую политику, они были центром знаний и науки и инноваций. И когда в жизни мусульман на второй план отошли наука и чтение исследования тогда начался период отставания и упадка", - констатировал президент Турции. По его мнению, мусульманскому миру необходимо устранять отставание от ведущих держав Организации Экономического Сотрудничества и Развития, которые финансируют развитие науки в среднем на уровне 5,2 % от своего ВВП (в исламском мире аналогичный показатель, по сведениям Реджепа Эрдогана, не дотягивает и до 1 % от ВВП).

"Самые наши успешные дети, самые блестящие мозги уходят в западные страны, работают в западные организациях, также мы к сожалению потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. Это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности", - считает он. Президент Турции для наращивания научного потенциала мусульманской уммы предложил производить участникам ОИС обмен студентами и налаживать сотрудничество вузов входящих в нее государств.

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