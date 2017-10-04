Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в актюбинскую область

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе.

В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с работой одного из цехов завода, специализирующегося на производстве ферросплавов.

Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс. тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.

Также в ходе визита президент Казахстана ознакомился с работой рельсобалочного завода, реализованного в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития.

Глава государства был проинформирован о текущем состоянии экспорта продукции завода в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистан, Туркмению и Азербайджан.

В завершение президент Казахстана встретился с работниками предприятия и пожелал им плодотворной работы и профессиональных успехов.