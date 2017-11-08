Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Костанай

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в город Костанай, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе поездки планируется посещение ряда социальных объектов, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий региона.
Как сообщается, по прибытии глава государства ознакомится с ходом строительства нового микрорайона «Аэропорт». Также в программе рабочей поездки ознакомление с работой костанайского автопрома, в частности, посещение ТОО «Сарыаркаавтопром», а также посещение нового торгового центра «Kostanay Plaza».
9 ноября программа рабочего визита президента РК в регионе будет продолжена.