Умирзак Шукеев представил Нурсултану Назарбаеву отчет об итогам деятельности АО «Самрук-Казына»

Глава Казахстана провел встречу с председателем правления АО «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Умирзак Шукеев представил главе государства отчет по итогам деятельности АО «Самрук-Казына» за 10 месяцев 2017 года, а также информацию о ходе трансформации компании.

Согласно отчету, консолидированная прибыль предприятия выросла на 44% по сравнению с показателями прошлого года, составив 414 млрд тенге.

Умирзак Шукеев также доложил о сокращении количества компаний в составе холдинга и оптимизации уровней управления предприятием.

По его данным, до конца 2017 года количество компаний в составе холдинга будет оптимизировано до 315, а число уровней управления будет снижено до 4.

В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.