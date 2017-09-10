Нурсултан Назарбаев призвал к прекращению конфликта в Мьянме

В Астане начал работу первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям с участием глав ряда государств.

Саммит определит приоритеты, цели и задачи в сфере развития науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС. Идея созыва саммита была озвучена Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым во время Саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году.

Тема cаммита - «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире». Являясь встречей, в ходе которой главы государств и правительств впервые в истории будут обсуждать исключительно научно-технические вопросы, cаммит создаст основу для формирования повестки дня в области науки и техники. Он также подтвердит приверженность организации науке и технологиям, определяя приоритеты, цели и рекомендации для мусульманских стран на предстоящее десятилетие.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал на саммите остановить конфликт в Мьянме.

"Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме, мы призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и диалога в рамках ООН", - сказал Глава государства, выступая на открывшемся сегодня саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям.

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Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, к сожалению, в последнее время исламская умма сталкивается с тяжелыми испытаниями. Во-первых, это распространение экстремистских и террористических организаций.

"От их террористических атак, в первую очередь, сами страны мусульманского мира терпят бедствия. Во-вторых, распространение исламофобии. В западных странах с каждым годом увеличиваются преступные деяния против мусульман. В-третьих, исламский мир, объединяющий более 1,5 миллиардов человек, не показывает своё единство. И от этого мы тоже страдаем. Раздробленность и деление среди мусульман на конфессии внешние силы используют для своих целей. Мы должны искоренить это", - добавил Президент Казахстана.