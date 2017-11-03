Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию с Bank RBK, - передает корреспондент Къ.

Председатель Национальной лиги потребителей Светлана Романовская обратилась к президенту страны с просьбой вмешаться в решение проблем банка.

Она отметила, что банковские карты заблокированы уже в течение двух недель, не выплачиваются зарплаты, а студенты не могут получить стипендии.

Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания политпартии «Нур Отан» прокомментировал данный вопрос.

«Я эту проблему хорошо знаю, и что там происходит знаю. Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих людей и так далее. Мы приведем в чувство акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица, смогут получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Национальным банком», - сказал глава государства.

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация о том, что Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам суммой в 50 тысяч тенге в сутки.

Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

18 октября Нацбанк направил в банк письмо, в соответствии с которым в отношении банка применена ограничительная мера воздействия в виде письменного предписания. Данияр Акишев заявлял об интенсивных переговорах как с акционерами Bank RBK, так и с его основными кредиторами.