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Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию с Bank RBK

03.11.2017 14:21   2296   0

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию с Bank RBK, - передает корреспондент Къ.

Председатель Национальной лиги потребителей Светлана Романовская обратилась к президенту страны с просьбой вмешаться в решение проблем банка.

Она отметила, что банковские карты заблокированы уже в течение двух недель, не выплачиваются зарплаты, а студенты не могут получить стипендии.

Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания политпартии «Нур Отан» прокомментировал данный вопрос.

«Я эту проблему хорошо знаю, и что там происходит знаю. Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих людей и так далее. Мы приведем в чувство акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица, смогут получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Национальным банком», -  сказал глава государства. 

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Напомним, в октябре в СМИ появилась информация о том, что Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам суммой в 50 тысяч тенге в сутки.

Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

18 октября Нацбанк направил в банк письмо, в соответствии с которым в отношении банка применена ограничительная мера воздействия в виде письменного предписания. Данияр Акишев заявлял об интенсивных переговорах как с акционерами Bank RBK, так и с его основными кредиторами.

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Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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