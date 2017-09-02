Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с главой Турции

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Казахстана - процветания.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Президента Турецкой Республики в Астану 9 сентября т.г.
Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам проведения первого Саммита ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября т.г. в Астане.
Президенты договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления казахстанско-турецких отношений по широкому спектру направлений.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны