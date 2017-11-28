Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и Узбекистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Стороны констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов в Астану и Ташкент. В частности, были отмечены высокие темпы роста товарооборота и активизация бизнес-контактов двух стран.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев договорились продолжить поступательное казахстанско-узбекское взаимодействие по приоритетным направлениям.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.