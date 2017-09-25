Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?

Цитата дня

У нас есть сейчас осужденные за экстремизм и терроризм, порядка 400 человек у нас находятся в колониях. Конечно, мы к ним применяем особый режим содержания, но для того, чтобы поставить на правильный путь в штаты нашей уголовно-исполнительной системы включили теологов

Калмуханбет Касымов

Министр внутренних дел РК