Нурсултан Назарбаев провёл встречу с членами межправительственного совета

В рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Астане прошла встреча президента Республики Казахстан, председателя Высшего Евразийского экономического союза Нурсултана Назарбаева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном, премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым, премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Назарбаев приветствовал членов Межправсовета, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017».

«У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран, – сказал президент. – Хочу отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры».

ЕАЭС: Успех не только на бумаге, но и на деле

Глава РК подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.

«Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами», – резюмировал глава государства.

В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.