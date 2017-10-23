Нурсултан Назарбаев провел встречу с Каримом Масимовым

В ходе встречи глава государства отметил важность обеспечения безопасности в рамках международных мероприятий в стране и еще раз выразил благодарность за качественную работу правоохранительных структур в период проведения специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

- Я поблагодарил сотрудников специальных и правоохранительных органов за слаженную работу за все дни проведения выставки «ЭКСПО-2017». Они обеспечили порядок и безопасность, за что получили хорошую оценку всех гостей выставки, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Карим Масимов доложил о текущей обстановке в стране и предпринимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

- Обстановка в стране стабильная. За время проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Астане специальные и правоохранительные службы обеспечили все на достаточно высоком уровне, - сказал председатель Комитета национальной безопасности.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.