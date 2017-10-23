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Нурсултан Назарбаев провел встречу с Каримом Масимовым

23.10.2017 17:30   2277   0

В ходе встречи глава государства отметил важность обеспечения безопасности в рамках международных мероприятий в стране и еще раз выразил благодарность за качественную работу правоохранительных структур в период проведения специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

- Я поблагодарил сотрудников специальных и правоохранительных органов за слаженную работу за все дни проведения выставки «ЭКСПО-2017». Они обеспечили порядок и безопасность, за что получили хорошую оценку всех гостей выставки, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Карим Масимов доложил о текущей обстановке в стране и предпринимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

- Обстановка в стране стабильная. За время проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Астане специальные и правоохранительные службы обеспечили все на достаточно высоком уровне, - сказал председатель Комитета национальной безопасности.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    33

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    35

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    101

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    146

  • 5. Мне все равно
    19

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Там, где есть казахстанский бензин, он более дешевый, Я говорю о чем? О том, что в октябре более 40 процентов бензина АИ-92 в стране, который используется — российского происхождения. Он дороже, в России бензин стоит 220 тенге за литр. Если налоги убрать, там около 200 тенге за литр получается. Поэтому, естественно, он дороже, и поэтому цена в среднем, когда микст происходит между нашим бензином и российским, получается, несколько выше
Канат Бозумбаев
Министр энергетики Республики Казахстан
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