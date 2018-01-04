Нурсултан Назарбаев: «Реинкарнации» СССР в виде ЕАЭС не будет

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что создание ЕАЭС не имеет ничего общего с «воссозданием» СССР, так как является исключительно экономическим проектом.

Такое мнение он высказал в книге «Эра независимости», написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее, пишет РИА Новости.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: «Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет, и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции», - пишет Нурсултан Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

По мнению президента, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза.

«Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов», - пишет автор.

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По словам казахстанского лидера, в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с деятелями США он пояснил, что ЕАЭС – «это исключительно экономическое объединение».

«Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы «холодной войны». Они мешают нам смотреть в будущее. Евразийский экономический союз – это сугубо экономический проект», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Справочно:

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.