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Нурсултан Назарбаев: Существующие системы региональной безопасности не отвечают современным вызовам

13.11.2017 15:43   1239   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Существующие в мире системы региональной и международной безопасности не отвечают современным вызовам и угрозам, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Такое мнение он высказал в ходе третьего заседания Astana Club в Астане в понедельник.

"Участие в заседаниях Совбеза (ООН) позволило еще более ясно увидеть происходящие тектонические сдвиги в системе международных отношений. Эти изменения, к сожалению, не в лучшую сторону. Выстраивание новой архитектуры глобального развития происходит в условиях углубления геополитического, геоэкономического и что особенно критично, идеологического разлома по линии Восток-Запад. Политические репрессии, нищета, низкий уровень образования и здравоохранения, резкий контрасты уровня развития стран, являются питательной средой для международного терроризма и экстремизма", - сказал Назарбаев. 

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"Существующие системы региональной и международной безопасности не отвечают динамике развития событий, решения старых и появляющихся новых проблем", - подчеркнул он. 

По мнению Назарбаева, "очевидны резкие фрагментации мирового экономического и технологического пространства". "Наблюдается формирование нового торгового миропорядка, путем образования крупных блоков вокруг конкурирующих экономических центров. Это можно привести к снижению роли ВТО, усилению протекционизма. Угрозы международной торговли и честной конкуренции становятся санкционные войны, которые под предлогом политического давления преследуют экономические цели, и наоборот", - отметил президент. 

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При этом идет также и "рост милитаристских настроений, гонка вооружений, возрождение угрозы применения ядерного оружия". 

"Рост глобальной напряженности повышает спрос на вооружение. Военные расходы в очередной раз выросли в прошлом году, и составили 1,7 трлн долларов США или 2,2% от мирового ВВП. США увеличили свои военные расходы до 611 млрд долларов, Китай – до 215 млрд, Россия до 69 млрд, Индия до 56 млрд долларов. И это - большая часть всего национального дохода этих стран", - перечислил он. 

Назарбаев подчеркнул, что рост военных расходов – "это не только угроза безопасности миру, это неэффективное отвлечение экономических и человечески ресурсов от реальных потребностей развития на земле". 

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