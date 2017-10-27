Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

Президент Казахстана подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".
"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.
2. Правительству Республики Казахстан:
образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;
обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;
принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования."
Напомним, вчера Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным.
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Во время встречи глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта.
- Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом, общество поддерживает, - сказал президент Казахстана.