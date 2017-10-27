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Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

27.10.2017 10:00   3024   13

Президент Казахстана подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".

"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.  

2.   Правительству Республики Казахстан:

образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;

принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера. 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования."

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Напомним, вчера Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным.

Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

Во время встречи глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта.

- Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом, общество поддерживает, - сказал президент Казахстана.

27 октября 11:39
Арсений
Ну все. Попали казахи, сейчас о себе наслушаетсь)
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27 октября 11:09
Конан
возможно будут еще изменения в латинице
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27 октября 10:48
Омар
Латиницу все коверкают как попало. Человечество должно перейти на кириллицу!
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27 октября 11:40
Арсений
Как-то неубедительно мотивировано
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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    41

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    46

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    168

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    212

  • 5. Мне все равно
    29

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения... Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией. Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677830
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