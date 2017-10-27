Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

Цитата дня

Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения... Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией. Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677830

Дональд Трамп

Президент США