Нурсултан Назарбаев в Алматы встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана

Нурсултан Назарбаев провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент РК в ходе встречи отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений.

Глава государства отметил, что в настоящее время, Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны, и это очень важный момент в жизни каждого государства.

«За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

«Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и вступления вашей страны в ЕАЭС», - сказала глава Казахстана.

Омурбек Бабанов в свою очередь подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Нурсултана Назарбаева.

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«В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана», - сказал Омурбек Бабанов.