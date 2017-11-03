Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Президент РК провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом, сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров отметил эффективность сотрудничества между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего их развития.

«Отношения с Саудовской Аравией важны для нас. В этом году я уже совершил визит в Эр-Рияд», - сказал казахстанский лидер.

Халид аль-Фалих, в свою очередь, выразил благодарность за возможность встретиться и обсудить текущие вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической отрасли.

Как сообщалось ранее, сегодня посол Казахстана провел встречу с экс-президентом Чехии. Участники встречи обсудили дипломатические отношения двух стран.