Нурсултан Назарбаев встретился с министром информации и коммуникаций

Во время встречи главе государства было доложено о ходе разработки государственной программы «Цифровой Казахстан».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность масштабной цифровизации экономики в условиях роста глобальной конкуренции.

- Сегодня этот вопрос выдвигается на первый план. Весь мир движется в данном направлении. И мы не должны отставать. Это очень сложная задача. Необходима слаженная работа всех ведомств, министерств и регионов, - сказал Президент Казахстана.

Министр информации и коммуникаций рассказал главе государстве о четырех приоритетных направлениях, которые определены в новой программе.

- Сейчас мы обсудили проект программы со всеми заинтересованными сторонами. Программа «Цифровой Казахстан» предусматривает четыре основных направления работы: развитие инфраструктуры, улучшение человеческого капитала, цифровизация отраслей экономики и совершенствование системы предоставления государственных услуг, - сказал Д.Абаев.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.