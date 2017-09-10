Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Исламского банка развития

Глава государства поблагодарил Президента Исламского банка развития за участие в работе первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, проходящего в Астане.

- Наше сотрудничество с Исламским банком развития крепнет из года в год. Сегодняшний Саммит проходит в год проведения международной выставки «ЭКСПО-2017». Тема этой выставки - новая энергетика и здесь представлены достижения всех государств в этой отрасли, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что после окончания выставки на её месте будет функционировать Международный финансовый центр, который будет осуществлять свою деятельность на основе английского права.

- Мы проанализировали деятельность многих развитых государств в этой сфере и решили построить работу этого центра на примере финансового центра в Дубае. Надеюсь, что Исламский банк развития примет непосредственное участие в этом, - сказал Президент Казахстана.

Президент Исламского банка развития выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана за радушный приём.

- Мы рады участвовать в таком масштабном мероприятии. Это первый Саммит ОИС в сфере науки и технологий и мы выражаем признательность за возможность участвовать в таком важном Саммите, – сказал Бандар бен Мухаммад Хаджар.

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Также Президент Исламского банка развития подчеркнул, что этот Саммит является отражением деятельности Нурсултана Назарбаева в части развития науки и новых технологий.

- Этот Ваш вклад в будущие поколения, чтобы они имели возможность конкурировать с другими развитыми странами. Позвольте высказать огромную благодарность за оказанную помощь в создании Фонда по науке и технологиям стран ОИС, - сказал Бандар бен Мухаммад Хаджар.