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Нурсултан Назарбаев встретился с участниками АЭФ

17.05.2018 19:53   1497   0

Сегодня в Астане состоялась встреча главы РК Нурсултана Назарбаева с ведущими зарубежными экспертами-участниками XI Астанинского экономического форума (АЭФ), сообщает пресс-служба Акорды.

Участники встречи обсудили глобальные тенденции экономического развития и торговых отношений, вопросы перехода на «зеленую экономику», использования альтернативных источников энергии, развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана и цифровизации экономики.

Своим опытом цифровизации национальной экономики поделился экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, который указал на необходимость наличия политической воли для успешного перехода на цифровую экономику. Ильвес акцентировал внимание на важности развития цифровых услуг, обеспечения цифровой грамотности и информационной безопасности пользователей.

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Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк отметил рост и преобразование экономики Казахстана, указав на важность использования транзитно-транспортного потенциала страны, возможностей агропромышленного комплекса и международного финансового центра «Астана».

В свою очередь генсекретарь конференции ООН по торговле и развитию Мухиса Китуйи назвал положительные результаты, достигнутые за счет упрощения таможенного декларирования в Казахстане.

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Лауреат Нобелевской премии мира Раджендра Кумар Пачаури остановился на проблемах, возникших в результате климатических изменений, подчеркнув значимость развития и расширения применения «зеленых технологий». Раджендра Кумар Пачаури акцентировал внимание на актуальности темы и практических результатах прошедшей в Астане международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг также указал на необходимость перехода на «зеленую экономику», отметив положительные аспекты использования альтернативных источников энергии.

Председатель правления «DP World» Султан Ахмед бин Сулайем выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере реализации логистических проектов. Султан Ахмед бин Сулайем рассказал об эффективности использования порта города Актау и центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

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Советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл поделился своим видением развития «умных городов» и применения технологий искусственного интеллекта в управлении городскими процессами.

Заслушав доклады ведущих мировых экспертов, глава государства поблагодарил всех присутствующих за участие в Астанинском экономическом форуме и идеи, озвученные в ходе круглого стола.

«В Европе есть Давосский форум, у нас – Астанинский экономический форум и на берегу Тихого океана – Боаоский азиатский форум. Они преследуют одну цель – поиск выхода из создавшегося положения. Мы хотим сотрудничать со всеми мировыми форумами и работать на благо государств и народов. Это - возможность для прогресса, продвижения и понимания» - заявил президент Казахстана.

Он также отметил вклад всех участников-экспертов в дело развития и укрепления авторитета Астанинского экономического форума.

Глава государства остановился на истории развития Казахстана, а также рассказал об опыте работы по сохранению и укреплению межэтнического и межнационального согласия в стране.

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«Мы в Конституции, на законодательном уровне и на деле обеспечили равенство прав всех граждан. В Казахстане проживают представители всех религиозных конфессий, которым предоставлена свобода вероисповедания. Мировые лидеры традиционных религий решили проводить свои съезды именно в Астане. В этом году состоится очередной VI Съезд», - сказал глава Казахстана.

Он также подчеркнул, что Казахстан имеет дружественные и партнерские отношения со всеми странами-соседями.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал, что за счет мер, направленных на улучшение благосостояния всех граждан страны, в нашем обществе достигнуты стабильность и согласие.

«За годы независимости наша экономика выросла в 25 раз. ВВП на душу населения достиг 12 тысяч долларов США. Теперь благодаря накопленным средствам Национального фонда мы осуществляем программы в сфере инфраструктурного и индустриального развития, а также в образовании и здравоохранении. Продолжительность жизни в стране выросла на 7 лет. Мы имеем молодое образованное поколение и амбициозно смотрим вперед», - отметил глава государства.

По итогам встречи он еще раз выразил благодарность участникам АЭФ, подчеркнув важность их предложений и идей для дальнейшего развития нашей страны.

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Наступает эра мегаполисов и будет конкуренция между ними, которые борются за инвестиции, лучшие умы, технологии, создавая для этого все необходимые условия. Это важно для экономики людей и знаний. Учитывая это, Казахстан начал реализацию стратегии развития агломераций. Если у нас был раньше только 1 город с миллионным населением – город Алматы, то теперь прибавилась Астана, Шымкент, то есть 3 города
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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