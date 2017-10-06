Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками МГИМО

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с выпускниками Московского государственного института международных отношений, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, глава МИД РФ Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член совета директоров компании ERG Патох Шодиев, глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

«МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане, - сказал глава государства.

Он остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе ЕАЭС.

В Астане наградили лучшую пресс-службу Казахстана

Участники встречи, в свою очередь, отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.