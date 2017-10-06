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Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками МГИМО

06.10.2017 20:00   382   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с выпускниками Московского государственного института международных отношений, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Как отмечается в сообщении пресс-службы, во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, глава МИД РФ Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член совета директоров компании ERG Патох Шодиев, глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

«МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане, - сказал глава государства.

Главы Казахстана и России проведут встречу в Сочи...
Встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина состоится в Сочи, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.&nbs...

Он остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе ЕАЭС.

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Участники встречи, в свою очередь, отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.

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Цитата дня
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Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
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