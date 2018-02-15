Нурсултан Назарбаев встретился с главой КНБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял председателя КНБ РК 15 февраля.
Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Комитета и задачах на предстоящий период.
В преддверии предстоящих встреч министров иностранных дел и глав государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев отметил важность взаимодействия с зарубежными коллегами в деле укрепления региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.
В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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