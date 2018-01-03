Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нурсултан Назарбаев выступит в Совбезе ООН

03.01.2018 10:44   1132   25

Нераспространение ядерного оружия станет одной из главных тем обсуждения в Совете Безопасности в январе. Об этом во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил постоянный представитель Казахстана при ООН, председатель Совета Безопасности в январе Кайрат Умаров.

Посол рассказал о работе Совбеза на предстоящий месяц и, в частности, сообщил, что 18 января в Совете пройдет тематический брифинг высокого уровня, посвященный нераспространению оружия массового уничтожения. В нем примут участие главы государств и министры из ряда стран. На брифинге выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

«Почему мы решили поднять этот вопрос? Мы считаем, что сегодня нам нужно уделять больше внимания построению доверительных отношений между различными политическими лидерами, между странами, - заявил посол Кайрат Умаров. - Без этого, как мы полагаем, невозможно решить какие бы то ни было проблемы. И я думаю, что именно этого сейчас не хватает в мире».

Умаров заявил, что 19 января в Совбезе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдурахманов будет председательствовать на дебатах министерского уровня, посвященных укреплению регионального сотрудничества между Афганистаном и странами Центральной Азии. На заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН посетил Центральную Азию летом минувшего года. 

По словам посла Казахстана, третьей важнейшей темой в рабочей повестке Совета Безопасности в январе станет Ближний Восток, в том числе – палестинский вопрос. Члены Совбеза, сказал Умаров, также обсудят ситуацию в Сирии. Он напомнил, что в декабре 2017 года в Астане прошла очередная встреча по Сирии. В ООН ее назвали «продуктивной».

Казахстан впервые стал членом Совета Безопасности и впервые председательствует в нем. Казахстан также стал первой из стран Центральной Азии, избранной в непостоянные члены Совбеза. 

Кризис в Каталонии обошелся в 1 млрд евро

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    202

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    161

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    220

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    158

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    340

Цифра дня
на 6,5%
выросли цены
на продовольственные товары за 2017 год
Цитата дня
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!
Дональд Трамп
президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное