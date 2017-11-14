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О чем говорил Нурсултан Назарбаев с международными экспертами?

14.11.2017 19:00   1707   0

Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Елбасы Канат Джумабаев в ходе пресс-конференции в СЦК рассказал о результатах третьего заседания Astana club и о чем Нурсултан Назарбаев разговаривал с международными экспертами.

«Было отведено время в полтора часа, но у экспертов было очень много вопросов. И мы просидели более трех часов, потому что это было очень интересно. Глава государства практически ответил на многие вопросы о вызовах современности. Это касалось борьбы с терроризмом, миграцией, водных вопросов, сирийских мирных переговоров, иранской ядерной программы. Нурсултан Абишевич, в очередной раз сказал, что формат Astana club должен существовать. Это должна быть такая площадка, куда люди должны приезжать. На полях нашего клуба родилось предложение, может быть, создать на фоне нашего клуба постоянно действующую комиссию. Я считаю, что Astana club сам по себе нужный формат», - цитирует МИА «Казинформ» Каната Джумабаева.

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Стоит отметить, на этот раз впервые в работе клуба приняли участие политики высшего ранга - это экс-главы государств Абдулла Гюль (Турция), Вацлав Клаус (Чехия), Данило Тюрк (Словения).

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Участники клуба обсудили ключевые тренды, формирующие контуры развития евразийского континента в предстоящем десятилетии. В их числе проблемы соотношения интересов мировых и региональных держав, усиления ядерного фактора и роста напряженности, торговых и санкционных противостояний, международного терроризма и безопасности, миграции и экологии, интеграционных процессов и экономического сотрудничества.

Справочно:

Astana club - международная дискуссионная площадка собрала более 60 участников из 27 стран. Это видные политические деятели, дипломаты, известные политологи, авторитетные ученые и ведущие эксперты крупнейших «мозговых центров» США, России, Китая, Индии, стран Европы, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Заседания Astana club проходят по правилам «Chatham house», когда сохраняется анонимность экспертных мнений. Такой принцип, по словам организаторов, способствует выстраиванию откровенного и доверительного профессионального разговора.

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