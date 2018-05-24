О дальнейшем развитии военного сотрудничества договорились государства-члены ОДКБ

11 документов подписаны по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КССБ ОДКБ), состоявшегося сегодня в Астане.

Наиболее значимым, среди подписанных документов, по оценке Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, является «План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств-членов ОДКБ».

Кроме того, по его словам, принят ряд документов, связанных с дальнейшим развитием военного сотрудничества между государствами-членами организации, подготовкой войск коллективных сил ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также подготовкой военных кадров.

«Состоялось очередное межсессионное заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ. На заседании секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ совместно с приглашёнными провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам противодействия вызовам и угрозам коллективно безопасности в зоне ответственности нашей организации. Участниками отмечена необходимость укрепления стабильности и безопасности на пространстве ОДКБ, принятие действенных мер по наращиванию потенциала организации, противодействие всему спектру вызовов и угроз, конкретизированных мер взаимной поддержи в этой сфере», - сказал генсек ОДКБ.

Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

В частности, по его словам, была подробно проанализирована эффективность предпринимаемых мер по координации усилий государств-членов ОДКБ в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

«Как мне представляется, и по оценкам участников, мероприятие было продуктивным, принятые в его ходе решения будут способствовать укреплению безопасности государств-членов ОДКБ. Дальнейшую работу будем проводить в соответствии с утверждённым президентом Казахстана, председателем Совета Коллективной безопасности ОДКБ Нурсултаном Назарбаевым Планом мероприятий по реализации решений ноябрьской 2017 сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Казахстаном на период председательства в организации», - резюмировал спикер.

В свою очередь помощник президента – секретарь совета безопасности Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру современных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ.

«Особое внимание уделили дальнейшему укреплению Организации, вопросам противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, информационной безопасности. Сегодняшнее заседание прошло под председательством казахстанской стороны, поскольку наша республика председательствует в ОДКБ в течение этого года», - пояснил он.

США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

В этой части он еще раз напомнил, что Нурсултан Назарбаев на период председательства Казахстана в ОДКБ обозначил пять основных приоритетов, подержанных всеми государствами-членами организации: сотрудничество в военной, военно-технической сферах, в сфере противодействия международному экстремизму и терроризму, в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и в сфере информационной безопасности. Другими приоритетами, по его словам, являются традиционные направления работы организации.

«Сегодня в формате организации создана действенная система, способная эффективно обеспечить защиту национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета каждого государства-члена ОБКБ. Имеется практический опыт в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, сформированы коллективные силы оперативного реагирования, коллективные авиационные силы и миротворческие силы. Хотел бы отметить эффективность и востребованность регулярных встреч секретарейсоветовбезопасности, которые направлены на повышение эффективности работы Организации в целом», - отметил Нурлан Ермекбаев.

Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда

И в завершение он отметил, что сегодняшнее заседание стало важным шагом на пути подготовки Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, заседание которого пройдет, как ожидается, во второй половине текущего года в Астане.

Фото: автора