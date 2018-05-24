Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
326
+0.003%
EUR/KZT
382.2
+0.012%
RUB/KZT
5.29
+0.009%
EUR/USD
382.2
+0.012%
EUR/CHF
382.2
+0.012%
EUR/JPY
382.2
+0.012%
GBP/USD
435.08
+0.013%
USD/CHF
326
+0.003%
USD/JPY
326
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326 382.2 5.29
+0.003% +0.012% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

О дальнейшем развитии военного сотрудничества договорились государства-члены ОДКБ

24.05.2018 13:53   871   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

11 документов подписаны по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КССБ ОДКБ), состоявшегося сегодня в Астане.

Наиболее значимым, среди подписанных документов, по оценке Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, является «План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств-членов ОДКБ».

Кроме того, по его словам, принят ряд документов, связанных с дальнейшим развитием военного сотрудничества между государствами-членами организации, подготовкой войск коллективных сил ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также подготовкой военных кадров.

«Состоялось очередное межсессионное заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ. На заседании секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ совместно с приглашёнными провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам противодействия вызовам и угрозам коллективно безопасности в зоне ответственности нашей организации. Участниками отмечена необходимость укрепления стабильности и безопасности на пространстве ОДКБ, принятие действенных мер по наращиванию потенциала организации, противодействие всему спектру вызовов и угроз, конкретизированных мер взаимной поддержи в этой сфере», - сказал генсек ОДКБ.

Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда...
Власти Казахстана просят апелляционный суд Англии отменить решение, которое позволило BNY Mellon заморозить около $22 млрд активов Национального фонда...

Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

В частности, по его словам, была подробно проанализирована эффективность предпринимаемых мер по координации усилий государств-членов ОДКБ в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Материалы по теме

Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда

США vs Китай: американская политика санкций и угроз завершила торговую войну

МИД КНДР: «США с нами встретятся в зале заседаний или в ядерном противостоянии»

«Как мне представляется, и по оценкам участников, мероприятие было продуктивным, принятые в его ходе решения будут способствовать укреплению безопасности государств-членов ОДКБ. Дальнейшую работу будем проводить в соответствии с утверждённым президентом Казахстана, председателем Совета Коллективной безопасности ОДКБ Нурсултаном Назарбаевым Планом мероприятий по реализации решений ноябрьской 2017 сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Казахстаном на период председательства в организации», - резюмировал спикер.

В свою очередь помощник президента – секретарь совета безопасности Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру современных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ.

«Особое внимание уделили дальнейшему укреплению Организации, вопросам противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, информационной безопасности. Сегодняшнее заседание прошло под председательством казахстанской стороны, поскольку наша республика председательствует в ОДКБ в течение этого года», - пояснил он.

США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

В этой части он еще раз напомнил, что Нурсултан Назарбаев на период председательства Казахстана в ОДКБ обозначил пять основных приоритетов, подержанных всеми государствами-членами организации: сотрудничество в военной, военно-технической сферах, в сфере противодействия международному экстремизму и терроризму, в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и в сфере информационной безопасности. Другими приоритетами, по его словам, являются традиционные направления работы организации.

«Сегодня в формате организации создана действенная система, способная эффективно обеспечить защиту национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета каждого государства-члена ОБКБ. Имеется практический опыт в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, сформированы коллективные силы оперативного реагирования, коллективные авиационные силы и миротворческие силы. Хотел бы отметить эффективность и востребованность регулярных встреч секретарейсоветовбезопасности, которые направлены на повышение эффективности работы Организации в целом», - отметил Нурлан Ермекбаев.

Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда

И в завершение он отметил, что сегодняшнее заседание стало важным шагом на пути подготовки Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, заседание которого пройдет, как ожидается, во второй половине текущего года в Астане.

Фото: автора

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    55

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    39

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    133

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное