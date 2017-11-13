ОАЭ рассматривают возможность использования космодрома Байконур

Зампред правительства России Дмитрий Рогозин на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил, что провел переговоры с представителями Казахстана и ОАЭ об использовании космодрома Байконур.

"Основные переговоры я сегодня проводил по тематике космоса. Мы провели переговоры, которые касались возможности использования Россией, Казахстаном и ОАЭ космодрома Байконур. Мы договорились, что в ближайшее время на самом Байконуре продолжим переговоры", - сказал Рогозин.

Он также добавил, что на Байконуре будет создан технопарк.

"Для нас ОАЭ - страна, конечно, непростая, мы развиваем с ними отношения, а также с Саудовской Аравией. До сих пор здесь была монополия американцев, но мы "раскупорили" эту ситуацию. И эмиратцы, и саудиты прекрасно... знают о высочайших качествах нашей ПВО, они даже не спорят на эту тему, также очень высоко оценены наши возможности в области радиоэлектронной борьбы. Ну и авиация, конечно", - отметил вице-премьер.