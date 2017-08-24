Национальные экономики стран Евразийского экономического союза адаптировались к новым реалиям в рамках интеграции, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на открытии "Евразийской недели".

«Хочу отметить, что национальные экономики государств-членов союза смогли благоприятно адаптироваться к новым реалиям. С начала текущего года наблюдается положительная динамика роста основных показателей. Так, ВВП ЕАЭС за первый квартал составил 0,8%. Отрадно, что промышленность растет еще лучше - 2,7%. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в первом полугодии увеличился почти на 28%», - рассказал глава Правительства.

В целом, благоприятные внутренние условия способствуют как росту взаимной торговли между государствами ЕАЭС, так и с третьими странами.

«К примеру, открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров с Вьетнамом, мы значительно активизировали торговлю с этой страной. Итоги первого полугодия показывают увеличение товарооборота государств-членов ЕАЭС с Вьетнамом на 26,2%, а в денежном эквиваленте - это почти 1,5 млрд тенге», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр считает, что первый опыт союза в данном направлении создает прочную основу для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

«Уже ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле с Израилем, Сербией, а также с Ираном», - добавил он.

Также одним из ключевых направлений экономических показателей становится устранение барьеров и ограничений, подчеркнул премьер. По его словам, соблюдение добросовестной конкуренции на трансграничных рынках союза позволит увеличить торговлю между странами ЕАЭС, создать условия для роста обрабатывающей промышленности.

«Выстраивание кооперационных цепочек позволит создавать конкурентоспособную продукцию с высоким переделом. Промышленная кооперация является одной из наиболее эффективных форм объединения усилий компании по производству продукции, которая позволяет не только получать хорошую прибыль, но и выдерживать жесткую конкурентную борьбу. В настоящее время сформированы 12 евразийских технологических платформ, по которым обсуждается более 130 совместных кооперационных проектов по таким направлениям, как космос, медицина, инфокоммуникативные технологии, добыча природных ресурсов, экология, сельское хозяйство. В перспективе это позволит укрепить технологическую модернизацию наших стран, объединить усилия бизнеса, науки, госсектора с целью продвижения передовых евразийских научных разработок», - рассказал Бакытжан Сагинтаев.

Также Бакытжан Сагинтаев объяснил, что из себя представляет единое цифровое пространство Евразийского экономического союза.

«По оценкам международных экспертов цифровизация экономики радикально меняет ландшафт мировой экономики и может обеспечить 1/3 мирового ВВП к 2025 году. Сейчас активно развивается проект единого цифрового пространства ЕАЭС, которое должно стать одним из ключевых элементов, поддерживающих свободное движение товаров и услуг, людей и капитала. Цифровая повестка ЕАЭС призвана стать аккумулирующей базой, куда также войдут не только наши собственные наработки, но и новейшие мировые достижения», - сообщил премьер-министр РК.

Правительство также работает над собственной цифровой повесткой и вскоре презентует государственную программу «Цифровой Казахстан».

«Ее цель заключается в диверсификации и реализации потенциала в базовых секторах экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и создание отраслей нового технологического уклада. Для развития цифровизации в Казахстане используется комплексный подход, который предполагает системное развитие экосистемы, преобразование в отраслях экономики, повышение качества электронных госуслуг и создание креативного общества», - проинформировал он.