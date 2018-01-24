Кто сопровождал президента Назарбаева в США?

На протяжении многих лет отслеживая зарубежные визиты главы государства, население страны обращает внимание не только на подписанные итоговые документы, но и на состав официальной делегации. Считается, что люди, оказавшиеся во время визита рядом с первым лицом страны, в будущем могут рассчитывать на хорошую карьеру. Последняя поездка президента в США исключением из устоявшихся «правил» не стала.

Надо полагать, в руководстве страны хорошо знают эту особенность казахстанцев, а потому, размещая в средствах массовой информации фото- и видеоматериалы с различных международных мероприятий, стараются сделать акцент на участии в них только первого лица Республики Казахстан. Тем не менее, иногда в прессу (чаще всего иностранную) все же «утекают» отдельные снимки, которые позволяют казахстанским обывателям не только судить о значимости того или иного государственного деятеля, но даже строить какие-то фантастические по своим масштабам конспирологические теории.

К числу любопытнейших снимков можно причислить фотографию, сделанную во время второго визита президента Казахстана в Соединенные Штаты в 1994 году. По ней можно судить, что стоящий несколько позади экс-посла в СССР Джека Мэтлока и Нурсултана Назарбаева Толеген Жукеев в тот момент входил в число доверенных лиц первого президента РК. Сегодня подобный снимок трудно представить. Хотя бы потому, что бывший вице-премьер и заместитель секретаря Совета Безопасности РК в 2003 году неожиданно для всех подал в отставку с крайне важного для страны поста посла в Иране и ушел в оппозицию, где ныне его практически не видно.

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Не менее познавательной является и фотография, появившаяся во влиятельной американской газете Huffington Post в 2006 году, когда делегация Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым в шестой раз посещала Соединенные Штаты. Если внимательно изучить этот снимок, можно увидеть: кроме узнаваемых всем населением страны Адильбека Джаксыбекова, Каната Саудабаева и Касым-Жомарта Токаева, в кадре вместе с Назарбаевым и Бушем на дальнем плане присутствует молодой человек. Сегодня Бауржана Байбека как влиятельнейшего акима Алматы знает весь Казахстан. А вот в 2006 году он был только что назначенным шефом протокола президента РК, который в силу своей малозаметной должности, по идее, не должен был попасть в объективы фото- и видеокамер. Впрочем, не исключено, что это произошло и случайно, насколько только случайности имеют место в нашей стране.

Неудивительно, что когда совпадения «а-ля Байбек» все же случаются, образно говоря, процедуре пристального рассмотрения через мелкоскоп подвергаются все члены делегаций, выезжающие вместе с Елбасы на всевозможные официальные мероприятия высокого уровня. Естественно, не избежала этого процесса и последняя, уже седьмая по счету, поездка главы нашего государства в Соединенные Штаты. Заметим даже более: и встреча в Белом доме с 45-м президентом Америки, и момент председательствования в Совете безопасности ООН, судя по публикациям в социальных сетях вроде «Ничего себе!», «Вы видели?» и «С ума сойти!», оказались резонансными почти для всех политически активных граждан Республики Казахстан.

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Чтобы понять, что именно могло заинтересовать регулярно следящих за политикой жителей страны, «Къ» обратился за комментариями к известным в Казахстане специалистам по вопросам и событиям общественной и государственной жизни.

По наблюдению находящегося в резерве МИДа Казахстана экс-дипломата Казбека Бейсебаева, наибольшее внимание наших политизированных граждан привлекло появление в числе сопровождающих президента РК в США двух человек. «Речь о председателе КНБ Кариме Масимове и сенаторе Дариге Назарбаевой. Руководитель спецслужб – это не публичная должность. И, как правило, он редко сопровождает главу государства. Но поскольку одной из тем переговоров было сотрудничество между Казахстаном и США по вопросам безопасности, то этим можно объяснить его присутствие рядом с президентом. А вот по поводу участия в визите сенатора Дариги Назарбаевой вопросы могли появиться. Сенаторы представляют законодательную ветвь власти. И, как правило, сенаторы не принимают участия в переговорах глав государств. Конечно, можно сказать, что Дарига Нурсултановна сопровождала главу государства, как руководитель комитета верхней палаты парламента по международным отношениям, обороне и безопасности. Вот только раньше другие председатели этого комитета в Сенате рядом с президентом во время его зарубежных визитов замечены не были», – отметил в беседе с «Къ» Казбек Бейсебаев.

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Приблизительно того же мнения придерживается и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев. Другое дело, что его несколько озадачила реакция казахстанцев на участие Дариги Назарбаевой в визите президента в США. «На самом деле она уже не в первый раз оказалась рядом с главой государства в зарубежных поездках. Ранее она была вице-спикером мажилиса, потом заместителем премьер-министра, сейчас она председатель Комитета сената по международным делам, обороне и безопасности. Формально последний статус позволяет ей рассчитывать на место в делегации. Но с другой стороны – ее присутствие в последней поездке было вроде как необязательным. Если только не стояла цель провести ее презентацию на международных площадках самого высокого уровня», – поделился своей точкой зрения с «Къ» Досым Сатпаев.

«Ничего необычного в составе казахстанской делегации, побывавшей в Вашингтоне, лично я не усматриваю», – отметил в разговоре с «Къ» политолог от КНПК Султанбек Султангалиев, при этом заметив, что всеобщее внимание привлекло участие в визите Карима Масимова и Дариги Назарбаевой. Вместе с тем политолог не считает, что этому факту следует придавать какое-либо особое значение. «Их участие в мероприятиях подобного рода естественно, учитывая их вес, как политических фигур, и те важные роли, которые им отводят в транзитном периоде. Определенная нервозность во властной элите вызывает появление различного рода конспирологических версий относительно перемен в политической жизни страны. Немудрено, что при таких обстоятельствах пристальное внимание СМИ и общества вызывают любые движения на политическом Олимпе. Однако следует понять, что Нурсултан Назарбаев не является тем человеком, который нуждается в советах Дональда Трампа или кого-либо еще в деликатных вопросах проведения внутренней политики Республики Казахстан», – подчеркнул Султанбек Султангалиев, между прочим заметив, что не увидел в составе делегации замены действующему главе государства.

Кстати, по мнению наших собеседников, одной из причин нередко нездорового внимания политизированных граждан страны к выезжающим за рубеж на переговоры делегациям, нередко является отсутствие информации об их полном составе. Аналогичная ситуация наблюдалась и на этот раз. Соответственно, чтобы исключить возможные пересуды и помочь понять важность и масштабность прошедших в Соединенных Штатах переговоров, «Курсив» решил опубликовать список тех лиц, кто официально участвовал на различных встречах в США от имени Республики Казахстан.

- Кайрат Абдрахманов – министр иностранных дел РК;

- Аскар Мамин – первый заместитель премьер-министра РК;

- Ахметжан Есимов – председатель правления АО «ФНБ Самрук-Казына»;

- Нурлан Онжанов – помощник президента РК по международным вопросам;

- Ержан Казыханов – посол РК в США;

- Алихан Смаилов – помощник президента РК по экономическим вопросам;

- Дарига Назарбаева – депутат Сената парламента РК;

- Абай Бисембаев – управляющий делами президента РК;

- Кайрат Келимбетов – управляющий МФЦА;

- Сапарбек Туякбаев – председатель правления АО «НК Kazakh Invest»;

- Сакен Жасузаков – министр обороны РК;

- Карим Масимов – председатель КНБ РК;

- Арыстанбек Мухамедиулы – министр культуры и спорта РК;

- Нуртай Сабильянов – депутат Мажилиса парламента РК;

- Мейрам Пшембае – депутат Мажилиса парламента РК;

- Александр Машкевич – председатель Совета директоров ТОО ERG;

- Тлектес Есполов – ректор Казахского национального аграрного университета;

- Темирхан Досмухамбетов – председатель правления Совета директоров ТОО «Агротехнологическая компания»;

- Питер Фостер – президент правления АО «Авиакомпания Air Astana»;

- Айдар Арифханов – председатель правления АО НУХ «Байтерек»;

- Канат Алпысбаев – председатель правления АО «НК КТЖ»;

- Данияр Тиесов – старший вице-президент по переработке нефти и газа АО «НК КазМунайГаз»;

- Нургали Арыстанов – начальник управления Америки МИД РК;

- Марат Бексултанов – директор агротехнологического хаба РК.

Как видим, все члены официальной делегации Казахстана визита в США люди очень серьезные и, несомненно, наделены всеми необходимыми полномочиями для заключения договоров на самом высоком уровне.

Фото: Reuters