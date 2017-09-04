Очередная международная встреча по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября

Очередная Международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане.

По информации стран-гарантов,в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.

Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положениий о Координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание Совместной рабочей группы.