Очередная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря

Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 21-22 декабря, сообщает пресс-служба МИД РК.

На переговорах сторонами планируется принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Кроме того, участники встречи намерены обсудить вопросы функционирования зон деэскалации и утвердить совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО.

Напомним, по итогам седьмого раунда встреч в октябре страны-гаранты приняли совместное заявление, в котором отмечается необходимость принятия конфликтующими сторонами мер по укреплению доверия, включая освобождение задержанных лиц, с целью создания лучших условий для политического процесса и устойчивого прекращения огня. Также стороны отметили прогресс в борьбе с международным терроризмом в результате функционирования зон деэскалации и согласились обсудить предложение о созыве Конгресса национального диалога в соответствии с Женевским процессом под эгидой ООН.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин приказал начать вывод группировки войск из Сирии. Это заявление глава РФ сделал сегодня на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.





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