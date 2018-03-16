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Очередной раунд переговоров по вопросам сирийского конфикта состоится в Астане в середине мая

16.03.2018 15:46   939   0

Очередной раунд переговоров по вопросам сирийского урегулирования состоится в Астане в середине мая 2018 года. Об этом договорились страны-гаранты режима перемирия в Сирии − Россия, Иран и Турция − в ходе встречи в столице Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

"Страны-гаранты согласились продолжить эффективное взаимодействие, которое будет оказывать позитивное воздействие на обстановку в Сирии и регионе в целом, а также выразили удовлетворение конкретным вкладом астанинского процесса в улучшение ситуации в Сирии за прошедший год − в частности разгром ИГИЛ в Сирии и создание благоприятных условий для политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ОНН", - указано в принятом странами заявлении.

Ранее в Астане состоялись восемь раундов по вопросам межсирийского урегулирования с участием представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции, последние переговоры прошли 21-22 декабря.

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В пятницу прошли консультативные переговоры глав МИД Ирана, Турции и России, в ходе которых были намечены совместные действия по восстановлению мира в Сирии.

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Главы внешнеполитических ведомств по итогам заседания в Астане отметили, что формат Астаны стал эффективным инструментом содействия стабильности в Сирии, и подтвердили свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны. Руководители МИДов заявили, что сирийский конфликт не имеет военного решения и сказали, что продолжат выполнение положений о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской республике.

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