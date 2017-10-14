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Одре Азуле стала новым гендиректором ЮНЕСКО

14.10.2017 11:55   809   0

Французский политический деятель, экс-министр культуры Одре Азуле избрана гендиректором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

За ее кандидатуру в пятницу проголосовало большинство членов Исполнительного совета этой крупнейшей международной структуры.

Как передает корреспондент ТАСС из парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО, из 58 стран-участниц совета во время последнего тура выборов Азуле поддержали 30 государств, тогда как ее соперник по пятому туру - катарский дипломат, бывший министр культуры Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари - получил 28 голосов.

Утверждение нового руководителя ЮНЕСКО ожидается на 39-й Генеральной конференции организации, которая пройдет в следующем месяце. За всю историю организации представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО.

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Впервые кандидат от Французской Республики возглавил международную структуру более 50 лет назад. Тогда Исполсовет проголосовал за профессора философии Рене Майо.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО были выдвинуты представители девяти стран, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Позже свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан. Перед финальным туром с дистанции сошел представитель Египта, уступивший в промежуточном голосовании французскому политику.

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