Официальный сайт форума Россия–Казахстан начал свою работу

Начал работу официальный сайт XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает Kursiv.kz со ссылкой на kp.ru.

Как сообщается, Международное событие состоится сегодня в Челябинске.

В форуме примут участие главы Казахстана и России. Основной темой станет вопрос развития человеческого капитала.

«Для нас большая честь вновь принимать высокую встречу. Впервые в Челябинске Российско-Казахстанский форум прошел в 2005 году. С тех пор многое изменилось: преобразился город и регион, появились новые экономические приоритеты, на принципиально новый уровень вышли деловые и гуманитарные связи России и Казахстана, дружеские отношения наших лидеров. Каждый такой Форум - это очередной шаг навстречу друг другу», - говорится в приветствии участников форума от имени губернатора Бориса Дубровского.

На официальном сайте будет размещена программа мероприятий, подробно представлена деловая и культурная часть. Кроме того, на сайте предусмотрена функция обратной связи.