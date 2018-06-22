Yougov: Около 43% жителей Германии выступают за отставку Меркель с поста канцлера

У немцев нет единого мнения по поводу того, следует ли уйти в отставку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, мнения разделились почти поровну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Yougov, передает Interfax Казахстан.

Согласно результатам опроса , около 43% респондентов посчитали, что Меркель следует покинуть свой пост, и еще 42% - позитивно оценивают ее работу и не видят необходимости в отставке. При этом 15% опрошенных затруднились ответить.

Наиболее позитивно к Меркель относятся сторонники партии «зеленых», и хуже всего - сторонники право-популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Среди тех, кто голосовал за АдГ, лишь 6% хотели бы видеть Меркель на посту канцлера Германии.

Среди тех немцев, которые поддерживают «левых», почти 50% уверены, что Ангела Меркель хорошо справляется со своими обязанностями на посту канцлера.

Отношение к Ангеле Меркель среди сторонников альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который она возглавляет, оказалось неоднозначным. Так, 27% сторонников альянса считают, что Меркель пора уйти с поста канцлера. Тем временем, в ее пользу выступают порядка 63% сторонников ХДС/ХСС.

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Около 30% немцев опасаются, что правительственная коалиция может распасться из-за разногласий в сфере нелегальной иммиграции. В свою очередь, 45% опрошенных уверены, что коалиции из ХДС, ХСС и «Социал-демократической партии Германии» в ближайшем будущем ничто не угрожает.

При этом половина жителей Германии утверждает, что правительственная коалиция, вероятно, не просуществует до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году.

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