ООН: В 2017 году около 10 тыс. детей погибли или пострадали от вооруженных конфликтов в мире

Около 10 тысяч детей были убиты или стали инвалидами в результате вооруженных конфликтов по всему миру в 2017 году, говорится в отчете ООН «Дети в вооруженных конфликтах», передает Interfax Казахстан.

Как отмечается в отчете ООН, данные показатели значительно выросли в Ираке и в Мьянме, отмечается в докладе.

С января по декабрь 2017 года зафиксирована 21 тыс. случаев грубого нарушения прав детей по сравнению с 15,5 тыс. подобных случаев в 2016 году, уточняют авторы доклада.

По словам спецпредставителя ООН по проблемам детей в вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба, в докладе представлены детали того, как дети сталкиваются с неописуемым насилием.

«В отчете также демонстрируется, что во многих ситуациях стороны конфликта редко предпринимают меры для защиты наиболее уязвимых групп населения от последствий войны», - пояснила Вирджиния Гамба.

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