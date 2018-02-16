Особенности национального "нагоняя": кто следующий после Дуйсеновой?

По мнению экспертов «Къ», прошедшее 9 февраля расширенное заседание правительства Казахстана с участием президента страны было обыденным, как никогда.

На протяжении уже многих лет в канун проведения очередного расширенного заседания правительства с участием президента страны обращаться со своими вопросами в министерства и ведомства Казахстана считается делом весьма затруднительным. Все просто: у начальников больших и не очень наблюдается жаркая пора. Находясь в ожидании этого важного мероприятия, они готовят всевозможные отчеты, составляют графики, подбивают цифры по ведомственным расходам и доходам за прошедший период. Признавать свои ошибки – не в тренде: все должно быть хорошо, все должно быть замечательно. Есть мнение, что только в этом случае имеется гипотетическая возможность избежать особо пристального внимания со стороны главы государства к докладу их шефа.

Впрочем, практика проведения расширенных заседаний правительства за минувшие минимум 10 лет показывает: победные рапорты министров и акимов в стиле «догоним и перегоним – мы лучше всех» срабатывают далеко не всегда. Стандартный сценарий все тех же «расзасов» (расширенное заседание), (назовем их так), вполне допускает едкие замечания и комментарии со стороны президента страны в адрес как докладчика в частности, так и членов правительства в целом. В итоге некоторые фразы Нурсултана Назарбаева становятся крылатыми, и во времена Союза, наверняка, были выписаны бы белым на красном кумаче.

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«Продукция товаропроизводителя идет в карман жуликов, а не простого населения и того, кто произвел этот товар», – сказал Нурсултан Назарбаев в 2003 году. «Лучше не сопротивляться, а то за бортом окажетесь», – это его слова уже в 2005-м. А вот в 2011-м: «Чиновники часто ссылаются на абсолютно нелепые, только им понятные, приказы и постановления и сами же их порождают». «Создали колоссальное количество программ, а денег не хватает. Нельзя так работать!» – 2013 год. «Хватит болтать! Если мы хотим создать, как мы говорим, условия и рай для инвесторов, тогда давайте их создадим!» – 2014 год. Или, например, в 2015 году: «Когда начнешь искать замену, вокруг все потоптано. Никого нет, один я! У вас других нет, поэтому держитесь за меня».

Расширенный «нагоняй» членам правительства устроил Нурсултан Назарбаев и на последнем заседании Кабинета министров с его участием, состоявшемся 9 февраля. Всё, как и пять, и десять лет назад: министр докладывает, президент жестко его критикует, остальные молчат, изредка лихорадочно записывая замечания главы государства в свои блокноты. Первыми «получили на орехи» вице-премьер Аскар Мамин и министр энергетики Канат Бозумбаев. Причина – постоянно наблюдаемые в стране проблемы с обеспечением автомобильным и авиационным топливом. «Мы модернизировали три НПЗ. Дефицит покрывается на ближайшие 3–4 года. Затем снова нужно будет импортировать. Когда я говорил, что нам надо строить немедленно четвертый завод, вы мне доказывали, что он нам не нужен, что и так будет ГСМ, и некуда будет девать. То есть мы начинаем работать тогда, когда проблема нас догнала, – констатировал Назарбаев, обратив внимание правительственных чиновников, что впервые о строительстве четвертого НПЗ ему докладывали в 2009 году. – С тех пор стоимость проекта выросла с 6 до 9 млрд долларов. Сроки завершения с 2016-го перенесли на 2024 год».

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В какой-то момент сложилось впечатление, что над Маминым и Бозумбаевым нависли грозовые тучи. Еще немного, еще чуть-чуть и недовольство президента преобразуется в требование их отставки. Тем более, что министру энергетики в октябре прошлого года Назарбаев уже объявлял выговор, равносильный освобождению от должности за возникший дефицит бензина в стране. Но хмурые тучи как набежали, так сразу и развеялись. Почему? Ответа нет. Последнее же слово осталось за Канатом Бозумбаевым, который заверил главу государства, что в настоящий момент в Атырау ведется работа по двум проектам глубокой переработки нефти и газа: «Один уже реализуется на 2,5 млрд по полипропилену, по полиэтилену в марте мы подпишем соглашение с инвесторами, и процесс очень активно пойдет». Поверим? Нет, лучше подождем.

Наблюдались во время «расзаса» громы и молнии со стороны президента и в адрес министерства финансов. Доклад Бахыта Султанова Нурсултана Назарбаева явно не впечатлил. Особенно по вопросам электронного декларирования и сокращения числа проверяющих структур. «С 1 января введен новый таможенный кодекс ЕАЭС, который предусматривает электронное декларирование. До сих пор электронного декларирования по импорту у нас нет. Вводимая Минфином информационная система «Астана-1» вызывает большие нарекания со стороны бизнеса», – глядя в сторону Бахыта Султанова заметил президент страны.

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«По экспорту мы уже ввели. Транзит работает с 1 января прошлого года. Мы специально провели ряд семинаров, чтобы бизнес-систему протестировать. Получили ряд нареканий, но они уже сняты. Мы в боевом режиме по двум блокам работаем. По импорту, Вы правы, мы на квартал отстаем. К 1 апреля собираемся включить», – несколько смущаясь парировал министр финансов. «Я поручал провести масштабную ревизию надзорных функций, сокращение численности проверяющих. В налоговых органах Вы должны сократить энное количество людей. Вы докладывали, что 600. Теперь Вы говорите, что сокращать не будете, переведете на другие направления. Насколько это оправдано?» – продолжил свое наступление Нурсултан Назарбаев. «Действительно, мы обещали на 37,5% сократить проверки. План перевыполнен – налоговые и таможенные проверки сокращены на 45%. Но эти проверяющие были переведены на другие направления – у нас сейчас открывается граница с Узбекистаном. Мы здесь перешли по некоторым постам на круглосуточный контроль, поэтому часть людей мы перевели сюда. Другую часть мы переводим на вопросы по экспортному контролю», – явно не собирался сдаваться Бахыт Султанов. «Я тебе делаю сегодня второе замечание. Третье может стать последним. Необходимо навести порядок. Этим нужно заняться всему правительству», – поставил точку в споре Нурсултан Назарбаев.

Любопытная деталь. На самом деле это второе замечание…второе по счету. Первое «второе замечание» Бахыт Султанов получил от Нурсултана Назарбаева во время аналогичного «расзаса» в феврале 2017 года. Тогда глава государства выразил свое недовольство деятельностью Минфина по использованию бюджетных средств. «Надо уметь считать государственные деньги. Закопёрщиком в этом деле должен быть Минфин, который ещё не приспособился к этому. Один раз говорил тебе, что нужно искать путь эффективного использования средств. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третье будет для тебя плачевным», – заметил в тот момент президент Назарбаев. Потому даже интересно становится – в следующий раз Бахыт Султанов получит третье «второе замечание» или таки уже окончательное, третье по счету?

А вот глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, возможно, даже почувствовал себя школьником младших классов, отвечающим на вопросы директора школы. Во всяком случае, такое впечатление возникло в тот момент, когда Нурсултан Назарбаев предъявил претензии Национальному банку за воровство в коммерческих банках. «Когда мы вот с этим делом закончим?! У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА-банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли это, доказали, что это было явное воровство денег государственных, – обращаясь к Акишеву, возмущенно заявил Назарбаев. – А что сейчас?! Создали банк и, поверив им, туда пошли люди, национальные компании. Теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, а Национальный банк сидит и наблюдает за этим. Как это так?! А для чего нам тогда надзорный орган нужен? И так вот по всем другим банкам. Меня это возмущает!» По мнению главы государства, если есть необходимость подвергать банки банкротству, значит это надо делать, либо требовать с акционеров деньги. «Эти акционеры никуда же не делись. Они создали банк, чтобы накопить деньги, а потом вытащить оттуда. Как может такое воровство среди белого дня?» – не унимался Нурсултан Назарбаев. Расширенных ответов на вопросы президента у Данияра Акишева, похоже, не было. Более того, он во всем согласился с главой государства. И, возможно, именно эта позиция его и спасла от, казалось бы, неминуемой отставки.

«Невезучая» Тамара

Вот кому не повезло, так это Тамаре Дуйсеновой, еще 9 февраля занимавшей пост министра труда и социальной защиты населения. Все началось с выступления вице-премьера Ерболата Досаева, который обратился к главе государства с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) не с 2020 года, как это планировалось ранее, а с 2019-го. Президент, понятное дело, Досаева поддержал, вспомнив, что внедрение ОСМС было отложено из-за наличия в стране достаточно большого количества самозанятых. «Они не платят налогов, короче говоря, находятся в «тени». Я неоднократно, на протяжении как минимум пяти лет, говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я много раз говорил, – заметил Нурсултан Назарбаев и, слегка повернувшись в сторону министра труда и социальной защиты населения, произнес фразу, которая, наверняка, войдет в число крылатых. – Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?».

Тамара Дуйсенова попыталась было оправдаться, сообщив, что ее министерством была проделана большая работа, в результате которой был установлен статус всех 18 млн граждан Казахстана и проверены 2,7 млн из 4,2 млн самозанятых казахстанцев, но ее слова, судя по всему, на президента особого впечатления не произвели. В тот же день на официальном сайте «Ак Орды» появился указ Нурсултана Назарбаева об освобождении Тамары Босымбековны Дуйсеновой от занимаемой должности министра труда и социальной защиты населения РК.

Точка зрения экспертов

Между тем, нельзя не заметить, что, в целом, состоявшееся 9 февраля 2018 года расширенное заседание правительства Казахстана с участием президента страны какого-либо серьезного резонанса в обществе не получило. Не слышно было восторженных возгласов таксистов, которые ранее живо откликались на критику президента в адрес правительственных чиновников. Не наблюдалось ажиотажа и в социальных сетях, пользователи которых обычно достаточно подробно обсуждают происходящее во властных структурах страны. Все было как-то обыденно. Чтобы понять, с чем это связано, «Къ» за комментариями обратился к тем экспертам, которые как раз внимательно отслеживали события в Астане.

По мнению общественного деятеля Казбека Бейсебаева, прошедшее расширенное заседание практически не отличалось от аналогичных мероприятий прошлых лет, а потому уже не вызывает прежнего ажиотажа. «Это все та же взбучка членам правительства, главная цель которой показать, что Елбасы держит руку на пульсе всех событий в стране. Вместе с тем, эта взбучка показала, что некоторые члены правительства не совсем хорошо справляются со своими обязанностями. О чем сам Елбасы говорил неоднократно», – заметил в беседе с «Къ» Казбек Бейсебаев.

«Расширенное заседание правительства – это устоявшаяся политическая практика, своеобразное подведение итогов прошедшего года в социально-экономической сфере, – отметил в своем комментарии «Къ» политолог Максим Казначеев. При этом он заметил, что 2017 год был достаточно примечательным: с одной стороны мировые цены на казахстанское сырье существенно выросли, а с другой – социально-экономический блок правительства не смог транслировать эту благоприятную конъюнктуру в высокие темпы роста экономики нашей страны. «Более того, по целому ряду направлений наблюдалось ухудшение ситуации – в частности в банковской сфере. Очевидно, что требуются изменения в стратегии экономического развития. Однако официальная Астана пока не готова к решительному отказу от старой экономической модели», – подчеркнул Максим Казначеев, обратив внимание «Къ», что, как и ранее, виновные просто назначаются.

Несколько иной точки зрения придерживается депутат мажилиса от КНПК Ирина Смирнова. «Совещание как совещание. Каких было много уже не раз. Просто выделены области, расставлены акценты. Каждый понял, что нужно делать сразу, а что можно оставить на потом. Плохо, что без таких взаимодействий правительство не делает решительных шагов к исполнению намеченных задач. Я думаю, что и президент страны, и все наши граждане были бы рады, если правительство, понимая свою ответственность за страну, за ее развитие, шло бы вперед. Ведь все, что для этого необходимо, у него есть», – заметила в разговоре с «Къ» Ирина Смирнова. По ее мнению, если кто взял на себя ответственность быть министром, то он должен делать все, что должно, и не ждать, когда ему укажут направление.