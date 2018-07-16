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Открытая часть переговоров Путина и Трампа завершилась рукопожатием

16.07.2018 19:29   745   0

Открытая часть переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершилась рукопожатием, инициатором которого был американский лидер, передает РИА Новости.

«Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдём на них ответы. Хорошо быть с вами сегодня», - сказал Трамп и протянул Путину руку.

Как отмечается, открытая часть встречи длилась чуть более пяти минут. На рукопожатие лидеры потратили около трех секунд.

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