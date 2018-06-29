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Отразится на Казахстане продление санкций ЕС в отношении России?

29.06.2018 17:00   393   0

Сегодня саммит Евросоюза принял политическое решение - продлить экономические санкции против России еще на полгода. Ведущие отечественные экономисты поделились мнением о том, как это скажется на Казахстане, передает Zakon.kz.

Неприятно, но вполне предсказуемо

Как известно, санкции в отношении России были приняты еще в 2014 году и с тех пор постоянно продлеваются, практически не меняясь. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. И хотя Казахстан, казалось бы, не имеет ко всему этому отношения, нам так или иначе пришлось подстраивать свою экономику с учетом санкционного давления на РФ. Другое дело, что мы давно к этому привыкли и как-то приспособились.

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Как отметил экономист Рахим Ошакбаев, это далеко не первый пакет санкций. А поэтому их влияние на Казахстан как краткосрочное, так и долгосрочное, остается прежним.

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«Я не думаю, что в связи с этим шагом по продлению санкций в Казахстане что-то изменится. Причина продления санкций, на мой взгляд, достаточно очевидна, и с момента их введения она не изменилась. И в целом и в России, и в Казахстане уже прекрасно понимают и готовятся к тому, что это санкционное давление будет достаточно долгосрочным и к этому все готовы. Поэтому я думаю, что ничего не изменится. Влияние на экономику Казахстана и на благосостояние казахстанцев в существенно большей степени влияют наши внутренние факторы», – считает Рахим Ошакбаев.

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Демпинг - как выход из кризиса

Однако его коллега, экономист Рустем Жансеитов придерживается иного мнения. Хотя, на его взгляд, сегодняшнее продление санкций – просто формальная и вполне ожидаемая процедура, саму ситуацию следует рассматривать в несколько ином ракурсе.

«Все прекрасно знают, что мы привязаны к России Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и пока санкции в отношении РФ будут продолжатся, на нас это будет влиять не только косвенно, но и прямо. Как вы видите, у нас и курс тенге «скачет», и происходят многие другие процессы. Взять, например, те же российские товары, которые не ушли на экспорт в страны Запада. Естественно россияне начинают искать новые рынки сбыта. А Казахстан – самый удобный из них. Сейчас российские компании заходят в Казахстан и их распространенная тактика – демпинг. И, когда они начинают сбивать цены, очень многие наши производители не могут с ними конкурировать. В итоге большая часть рынка может перейти к российским предприятиям. Что, впрочем, сейчас мы и наблюдаем», – пояснил экономист.

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По его мнению, то, что Россия находится под санкциями, которым не видно конца и края, для Казахстана очень напрягающий момент. Пока санкционная война России с западным миром будет продолжаться, это будет оказывать прямое влияние на нас. И, прежде всего, в финансовой сфере.

«Хотя официально и отрицается, что рубль на нас как-то влияет, все прекрасно понимают, что именно из-за рубля тенге и «скачет». Если бы рубль сейчас резко подешевел, то доллар сразу стал бы у нас гораздо дороже. То есть, мы идем с Россией в одной упряжке, из которой уже не можем выйти. И дело здесь больше не в экономике, а в политике. Хотя принято говорить «экономический союз», я называю это «экономико-политический союз», или даже «политически-экономический союз». Поэтому пока мы в этой упряжке идем, нам придется со всем этим считаться», – резюмировал Рустем Жансеитов.

Пресловутый «рублевый канал»

С тем, что санкционное давление на Россию оказывает прямое влияние на Казахстан, согласен директор Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин. Хотя, по его мнению, нам все же удалось достичь в этом вопросе некоторых позитивных моментов. Например, у нас доля России во внешнеторговом обороте все же снижается. Если раньше она доходила до трети, то сейчас составляет примерно 20%. То есть, происходит процесс замены российских товаров другими производителями. В том числе и дальнего зарубежья.

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«Но, понятно, что мы идем в фарватере того же курса рубля. Во-первых, Россия – ближайший наш сосед. Во-вторых – мы входим в Таможенный Союз. И естественно курс рубля влияет на курс тенге через реальный эффективный обменный курс. И нам надо соблюдать этот паритет, чтобы не потерять торговлю. Ведь у нас и так значительное отрицательное сальдо с РФ по внешней торговле. Вместе с тем мы видим, что хотя нефть сейчас в районе 76 торгуется, то есть имеются какие-то экспортные доходы, эффект санкций превалирует над увеличением цен на сами экспортные биржевые товары. А санкции затягиваются. Торговля не развивается», – объяснил экономист.

Помимо этого, по словам спикера, санкции лишают Россию доступа к основным технологиям. В том числе глубоководному бурению на шельфе Арктики. Так же снижается цена на газ, а Европа стремительно диверсифицирует свои поставки газа. Если раньше 30-40% газа в странах ЕС составлял российский газпромовский газ, то сейчас увеличивается доля жидкого газа из того же Катара или Америки. Причем последняя уже построила в Европе немало терминалов для приемки сжиженного газа. Ее примеру следуют и некоторые страны Евросоюза.

«Все это естественно влияет на курс рубля по отношению к доллару, и через «рублевый канал» сказывается на курсе тенге. И независимо от того, что цены на энергоресурсы сейчас растут, на мой взгляд, эффект влияния рубля это перевешивает. Поэтому мы видим сейчас, что курс доллара в последнее время значительно вырос по отношению к тенге. А это элемент девальвационных ожиданий. Все настроены на то, что курс рубля, а соответственно тенге по отношению к доллару будет снижаться. Поэтому и на казахстанской фондовой бирже KASE мы видим, что продавцы не желают продавать доллар по текущему курсу 335 тенге и ставят 340 – свой потолок. И они же таргетируют данный курс. То есть, весь этот негативный фон в соответствии с введенными санкциями подогревает девальвационные ожидания как в самой России, так и у нас через «рублевый канал». В общем, продление санкций в России косвенно бьет и по соседним странам. Но это уже больше не экономика, а элементы геополитики», – резюмировал Жаныбек Айгазин.

Фото: Capital.ua

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