Оттеснит ли Астана Женеву в Сирийском вопросе?

В минувший понедельник Владимир Путин объявил о начале вывода российской группировки войск из Сирии. Мировое сообщество президенту РФ поверило мало. Есть мнение, что Россия будет присутствовать в этой стране еще долго. С чем это связано и какая роль отводится Казахстану – в материале «Къ».



Нельзя отрицать, что неожиданный визит Владимира Путина на расположенную в сирийской провинции Латакия авиабазу Хмеймим и его приказ о начале вывода из Сирии российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации заметили все ведущие мировые издания. Не оказалось вне поля внимания СМИ и предупреждение президента России всевозможным террористическим организациям, которые могут попытаться нарушить мир в Сирийской Арабской Республике. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока не видели», – цитируют слова Путина и The Washington Post, и Aljazeera, и Der Spiegel, и множество других изданий. При этом все они обращают внимание своих читателей, что решение президента России во время его «непредсказуемого», «стремительного», «удивительного» визита на базу российских военно-космических сил Хмеймим носит больше пропагандистский характер, поскольку речь идет о частичном сокращении российской военной группировки в Сирии, которая в действительности пришла в эту страну всерьез и надолго.

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Подводные камни доклада Суровикина

Надо заметить, что основания для подобных утверждений имеются. Это и недавнее согласие нынешнего хозяина Кремля в очередной раз баллотироваться на президентский пост. Ради этого жутко нравящаяся рядовым россиянам демонстрация возрождения России как великой мировой державы даже полезна. Важным выглядит и прозвучавший вслед за решением Путина доклад командующего группировкой Российской Федерации в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина. «Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолета различной модификации, 2 вертолета К-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования», – под прицелом видеокамер российских телеканалов отрапортовал генерал Суровикин Владимиру Путину.

Спросите, какое отношение к пропаганде имеют цифры от Суровикина? Поясним. Дело в элементарной арифметике. Согласно информации российских СМИ, с начала использования Россией авиабазы Хмеймим, которая до сентября 2015 года являлась международным аэропортом имени Басиля Асада (старшего брата президента Сирии Башара Асада. – «Къ»), на ней были дислоцированы 34 боевых самолета. В ноябре того же года (после инцидента с Су-24, сбитого турецким F-16. – «Къ») их число было увеличено еще на 12 самолетов – 8 фронтовых бомбардировщиков и 4 истребителя. Весной 2016 года авиационная группа ВКС России привлекла к военным действиям в Сирии не только многоцелевые вертолеты типа Ми-8, но и ударные вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52, общим числом 35 машин. В ноябре 2016 года на базе Хмеймим появились и 3 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31. Сюда же надо добавить и 70 беспилотников (БПЛА). Получается, что до последнего времени на территории бывшего международного аэропорта в Латакии было размещено свыше полутора сотен различного рода боевых летательных аппаратов. Из них после приказа Путина выводится только 25. Даже без учета БПЛА самолетов и вертолетов на базе Хмеймим остается куда больше, чем в сентябре 2015 года, когда Россия официально начала военную операцию в Сирийской Арабской Республике. Неудивительно, что не только в США, но и в Турции, а также в ряде арабских стран несколько скептически отнеслись к инициативе действующего президента Российской Федерации, заметив, что это больше похоже на некоторое сокращение российской военной группировки, нежели на уход России из Сирии.

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Когда коврижки роли не играют

Впрочем, понять желание России оставаться в Сирии на более длительный период вполне можно. Во-первых, очевидно, что отданная официальным Дамаском в безвозмездное пользование Российской Федерации авиабаза Хмеймим, как и расположенная в 62 км от нее российская военно-морская база в Тартусе, имеет стратегически важное для Москвы значение. Использование обоих военных объектов позволяет России контролировать ситуацию не только на большей части Средиземноморья, с возможным подключением к вероятной операции арабских государств во главе с Египтом по наведению порядка в Ливии, но и регион Персидского залива, где до сих пор наблюдается противостояние Катара с соседними странами.

Во-вторых, несмотря на победу над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в Казахстане. – «Къ»), о чем сообщил и президент США Дональд Трамп, ситуация в Сирии все еще остается достаточно напряженной. Судя по информации онлайн-сервиса syria.liveuamap.com, некогда единая страна сегодня разделена на несколько частей. Западную, южную, центральную и юго-восточную части территории Сирии в настоящий момент в основном контролируют поддерживаемые Россией правительственные войска Башара Асада. При этом они продолжают вести бои не только с остатками банд террористов из запрещенного в Казахстане ИГ на востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, а также южнее Дамаска в районе аль-Хаджар, но и с непримиримой исламской оппозицией в провинциях Хама, Идлиб, Даръа и эс-Сувейда.

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В то же время значительная территория севера и северо-востока Сирии находится под контролем союзной США коалиции «Сирийские демократические силы», костяк которых составляют отряды курдской народной самообороны, мечтающих о создании собственного независимого государства с идеологией социализма. Как и правительственные войска Башара Асада, коалиция ведет боевые действия как против ИГ, так и против исламистов из непримиримой оппозиции, с которыми курдские боевые подразделения периодически сталкиваются на стыке провинций Идлиб и Халеб. При этом коалиция «Сирийские демократические силы» не признает над собой власть режима Башара Асада и находится в жестком противостоянии с Турцией, обещающей начать широкомасштабную военную операцию против курдов, в случае если они объявят о создании государства Курдистан.

Наконец, нельзя забывать и об особой позиции Израиля, которому категорически не нравится наблюдаемое сближение официального Дамаска с непримиримыми врагами еврейского государства – Ираном и военизированной шиитской организацией из Ливана «Хезболла». В случае если пока еще остающийся у власти в Сирии не без помощи России и с согласия США режим Башара Асада позволит Ирану и шиитам из «Хезболла» создать на контролируемой его войсками территории военные базы, можно не сомневаться, что Израиль нанесет и по ним, и по Дамаску массированный ракетно-бомбовый удар.

Очевидно, что при наличии такого невероятного клубка проблем Россия ни за какие коврижки из Сирии не уйдет. Даже несмотря на громкие заявления Владимира Путина. Не для того Кремль вмешался в сирийский конфликт, чтобы, одержав победу над окопавшимися в этой стране террористами, в одночасье потерять все те геополитические преимущества, прежде всего перед США и странами НАТО, которые он получил за минувшие два года. Поэтому далеко не случайно Москва инициировала проведение в начале 2018 года конгресса национального диалога Сирии, который анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков. Предполагается, что во время встречи представителей всех участников сирийского конфликта будет создана конституционная комиссия, а также принят ряд важных документов, определяющих судьбу Сирийской Арабской Республики.

Особая роль Астаны

Как раз здесь свою важную роль в очередной раз и должен сыграть Казахстан. Ожидается, что впервые вопрос о создании конгресса национального диалога будет поднят участниками переговорного процесса по Сирии в Астане, очередное заседание которого намечено на 21–22 декабря текущего года. И вовсе не исключено, что уже на начальном этапе все оставшиеся в сирийском конфликте стороны принципиально согласятся на проведение президентских и парламентских выборов в обновленной Сирии уже в 2021 году. Во всяком случае, по информации известной американской публицистки Робин Райт, опубликованной в еженедельнике The New Yorker, администрация президента Соединенных Штатов не только считает, что Сирия должна остаться единой и неделимой, но и допускает правление Башара Асада до того же 2021 года. В свою очередь арабские СМИ все чаще отмечают особую роль Астаны, которая становится главной площадкой в переговорном процессе по Сирии, отодвигая на второй план Женеву. Это значит, что мяч в большом геополитическом футболе ныне у России и ее союзников. Соответственно, хотим мы того или нет, ее руководство может делать заявления, которые не всегда соответствуют реальному положению дел.

Фото: Reuters