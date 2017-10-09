Ответственных в СКО за подготовку к отопительному сезону чиновников наказали

Подготовка к отопительному сезону стала главной темой заседания акимата в Северном Казахстане, передает Kursiv.kz со сылкой на пресс-службу акима СКО.

В ходе заседания аким СКО Кумар Аксакалов напомнил, что вопрос подготовки к отопительному сезону акимат рассматривал 2 раза, возложили персональную ответственность на акима Петропавловска.

Он также отметил, что контроль за проведением всех работ был возложен на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а координация подготовки - на заместителя акима области.

«В начале сентября мы уже видели отставание. Было поручение усилить работу и завершить ее до 1 октября. Все докладывали, что работы под контролем. Утвердили график, согласно которому, к 1 октября все дома должны быть готовы. Что мы видим: да, 25 сентября отопительный сезон начался. В отдельных районах города Петропавловск тепло подали, но его там, по сути, нет. Объясняется это тем, что ведутся ремонтные работы, поздно выделены средства на их проведение», - сказал Кумар Аксакалов.

Аким области не принял во внимание и объяснение, что на протяжение многих лет отопительный сезон начинался 25 сентября.

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«Да, мы это проверили. Но температуры были совсем другие. Было намного теплее. Деньги получили в июле. Но разве это проблема? Ремонтные работы начинали в 9 утра, заканчивали в шесть вечера. Мы специально спрашивали людей, которые живут в домах, рядом с которыми проводились работы. Только после того, как сделали соответствующее внушение, темпы ускорились», - заметил глава региона.

Кроме того, главу региона также возмутил и подписанный акиматом Петропавловска график подведения тепла к домам до 10 октября. Кумар Аксакалов напомнил, что синоптики предупреждали о возможном наступлении ранней зимы.

«Все это говорит о халатном отношении к своим обязанностям. Заместителю акима СКО Антону Федяеву и акиму Петропавловска Марату Тасмаганбетову объявляю выговор. Начальнику управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тасмурату Каткадамову объявить о неполном служебном соответствии», - сказал аким СКО.

Кумар Аксакалов отметил, что АО «Севказэнерго» не имеет права предъявлять счета на оплату за отопление жителям, в дома которых тепло подали, но не соблюдали температурный режим.

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В заключении он поручил провести соответствующую работу ответственным лицам.